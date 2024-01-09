Ученые допустили рекордную жару в 2024 году

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений и превзойдет по этому показателю аномальный 2023-й, предупредили климатологи.

Повышение температуры связано с явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Обратный процесс, когда происходит охлаждение поверхностного слоя воды, называется Ла-Нинья. Оба явления — циклические, также есть нейтральная фаза.

Между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого, цитирует Bloomberg исследователя из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкла Макфадена.

Глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас уверен, что 2024-й будет «еще теплее», чем его предшественник. Это вызовет экстремальные природные явления, как засухи или наводнения, отметил он.