Украина будет разделена на части и может потерять еще больше территорий в 2024 году, считает политолог и руководитель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году, Россия сейчас владеет инициативой и материальным преимуществом на поле боя. <...> Если Украина не решит проблему с личным составом, не нарастит производство вооружений и не выстроит реалистичную военную стратегию в ближайшее время, то ее территориальные потери будут постоянными и могут увеличиться», — цитирует ТАСС Бреммера.

В связи с этим, по мнению аналитика, Киев может брать на себя больше рисков в новом году, включая удары по территории России.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, Киев так и не добился значимых результатов.

Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.