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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Аналитик Eurasia Group предсказал раскол Украины

Источник:
ТАСС
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Флаг Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина будет разделена на части и может потерять еще больше территорий в 2024 году, считает политолог и руководитель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году, Россия сейчас владеет инициативой и материальным преимуществом на поле боя. <...> Если Украина не решит проблему с личным составом, не нарастит производство вооружений и не выстроит реалистичную военную стратегию в ближайшее время, то ее территориальные потери будут постоянными и могут увеличиться», — цитирует ТАСС Бреммера.

В связи с этим, по мнению аналитика, Киев может брать на себя больше рисков в новом году, включая удары по территории России.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, Киев так и не добился значимых результатов.

Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Не слишком ли часто нештатные сходы стали случаться?

GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

Asd10

Фейкомету фейкометово. А ты как хотел?

pepelmetal

Ага, лучше верить асашайским пробиркам