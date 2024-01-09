Курс доллара поднялся до 91,75 рубля

Курс рубля в начале торгов утром во вторник, 10 декабря снижается к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,75 рубля (+59,5 копеек к уровню предыдущего закрытия), приводит «Интерфакс» биржевые данные. Доллар при этом оказался на 2,06 рубля выше уровня действующего официального курса.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами «завтра» в период с 10.00 мск до 15.30 мск) Банк России пока не менял официальный курс доллара, который с 30 декабря составляет 89,68 рубля.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 1,6 копейки — до 12,73 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», нацвалюта снизилась на старте торгов, оставаясь под влиянием заметно просевших ранее нефтяных котировок. В целом в первый день после новогодних выходных в России валютный рынок демонстрирует неустойчивую динамику.