НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Курс доллара поднялся до 91,75 рубля

Источник:
«Интерфакс»
368 1

Курс рубля в начале торгов утром во вторник, 10 декабря снижается к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,75 рубля (+59,5 копеек к уровню предыдущего закрытия), приводит «Интерфакс» биржевые данные. Доллар при этом оказался на 2,06 рубля выше уровня действующего официального курса.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами «завтра» в период с 10.00 мск до 15.30 мск) Банк России пока не менял официальный курс доллара, который с 30 декабря составляет 89,68 рубля.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 1,6 копейки — до 12,73 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», нацвалюта снизилась на старте торгов, оставаясь под влиянием заметно просевших ранее нефтяных котировок. В целом в первый день после новогодних выходных в России валютный рынок демонстрирует неустойчивую динамику.

Еще по теме
Подсчитаны потери Евросоюза из‑за антироссийских санкций
Экономист объяснила расхождение официальной инфляции с ощущениями
Юрист рассказал о недостатке больших вкладов в банках
Выигравший новогодний миллиард до сих пор не явился за призом
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу заявил, что Украина в 2023 году потеряла 215 тыс. человек
Подсчитаны потери Евросоюза из‑за антироссийских санкций
ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента
Аналитик Eurasia Group предсказал раскол Украины
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Uynachalnica

Не слишком ли часто нештатные сходы стали случаться?

GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

Asd10

Фейкомету фейкометово. А ты как хотел?

pepelmetal

Ага, лучше верить асашайским пробиркам