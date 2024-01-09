НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мизулину заинтересовал новый музыкант в носке

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Музыкант группы «Щенки» Максим Тесли выступил на концерте в Санкт-Петербурге в носке на интимном органе, на это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — прокомментировала Мизулина наряд музыканта в своем Telegram-канале.

История с носком на интимном месте началась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, в таком образе на мероприятие пришел рэпера VACIO, а после его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение общественного порядка и нецензурную брань.

Еще по теме
Рэперу Vacio вручили повестку после «голой вечеринки»
Ивлеева обратилась к подписчикам после долгого молчания
Умер звезда КВН Станислав Агафонов
Иноагент Земфира похвасталась свободой из Парижа
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Обсуждение (0)
Картина дня
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и теплом
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
Самое обсуждаемое
46
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
38
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
30
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
26
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады