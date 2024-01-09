Мизулину заинтересовал новый музыкант в носке

Музыкант группы «Щенки» Максим Тесли выступил на концерте в Санкт-Петербурге в носке на интимном органе, на это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — прокомментировала Мизулина наряд музыканта в своем Telegram-канале.

История с носком на интимном месте началась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, в таком образе на мероприятие пришел рэпера VACIO, а после его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение общественного порядка и нецензурную брань.