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«Холоп 2» стал лидером новогоднего проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Холоп 2»

Фильм Клима Шипенко «Холоп 2» собрал на новогодние праздники почти 2,5 миллиарда рублей в прокате и стал лидером по кассовым сборам.

За семь дней проката с 1 января «Холоп 2» собрал 2,475 миллиарда рублей. Поскольку лента продолжит идти в кинотеатрах, у нее сохраняются шансы догнать первого «Холопа», который завершил прокат с отметкой в 3,1 миллиарда.

На втором месте после «Холопа 2» стали «Бременские музыканты» с кассой 1,8 миллиарда рублей. На третьей строчке «Три богатыря и Пуп Земли» (0,7 миллиарда).

«Елки 10», вышедшие в прокат еще в декабре, за новогодние праздники собрал всего 390 миллионов.

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Культгид #Кинематограф
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