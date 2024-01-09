Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский умер как политическая фигура, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко.

Депутат раскритиковал украинского лидера за молчание относительно законопроекта о новых правилах мобилизации. Костенко отметил, что Зеленский «должен понять для себя, что он уже никогда не будет президентом».

«Это только один срок, который у него есть — он его должен использовать по максимуму для того, чтобы сохранить страну. <...> Политически он уже умер. И сейчас все то, что у него есть — доверие людей, рейтинги», — цитирует РБК Костенко.

Он подчеркнул, что как только Зеленский начнет принимать решения для защиты страны, а не переизбрания на второй срок, «мы поймем, что у нас есть шанс». Он обвинил президента в перекладывании ответственности на Верховную раду за новый законопроект о мобилизации.