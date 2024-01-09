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Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и теплом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклады от двух губернаторов — московского Андрея Воробьева и херсонского Владимира Сальдо — по поводу перебоев с отоплением и электроснабжением, сообщает пресс-служба Кремля.

«По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», — сказано в сообщении.

Сальдо сообщил, что из-за прекращения подачи электроэнергии со стороны Мелитополя (Запорожская область) в Херсонской области оказались обесточены пять муниципальных округов. Там также не работают телевидение и радио.

Херсонский губернатор объяснил Путину, что из-за резкого перепада температур произошел обрыв проводов, что и привело к прекращению подачи электричества.

После аварии на частной котельной в Подольске без отопления остались 173 дома. ЧП произошло по вине ее владельца, в обстоятельствах сейчас разбираются силовые структуры. По данным на понедельник, к 69 домам вновь подвели тепло, рассказал Воробьев.

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