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iPhone выжил после падения с огромной высоты

Источник:
NDTV
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iPhone выпал из самолета на высоте около 5 километров, при падении он практически не пострадал и сохранил работоспособность.

Необычный инцидент произошел 5 января — самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери части фюзеляжа во время полета. Вместе с фюзеляжем за бортом оказалась часть вещей.

Смартфон нашел на обочине дороги человек по имени Шонатан Бейтс, он опубликовал его снимок в своем аккаунте в соцсети X. Бейтс сообщил, что смартфон находится в рабочем состоянии, батарея наполовину заряжена, в нем был активирован режим полета в самолете.

Найденный после падения с высоты в 5 километров iPhone
Найденный после падения с высоты в 5 километров iPhone
Фото: © Seanathan Bates

Также на экран был выведен электронный талон на получение багажа на рейсе компании Alaska Airlines, который едва не закончился катастрофой. После обнаружения смартфона Бейтс связался с диспетчером Национального совета по безопасности на транспорте США.

Ему рассказали, что это уже второй найденный смартфон после недавнего инцидента. При этом состояние первого устройства неизвестно.

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