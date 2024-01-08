Бразильский футболист перешел в российский клуб из-за Цоя

Бразильский футболист Ориньо рассказал, почему принял предложение от российского клуба «Родина». Его слова передает официальный сайт московского клуба.

«В целом, решение о переходе в "Родину" и переезде в Москву мне и моей семье далось легко. К тому же Алексей Николаевич в ходе переговоров, зная мое увлечение группой "Кино", пообещал мне устроить экскурсию к стене Цоя на Арбате. Все предложения от других клубов сразу как-то отошли на второй план», — сказал Ориньо.

Ориньо до перехода в «Родину» один сезон провел в минском «Динамо». В составе команды он стал чемпионом Белоруссии и был признан лучшим футболистом чемпионата. До этого защитник выступал на родине за «Флуминенсе» и «Сантос».

«Родина» после 20 туров Первой лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, у команды 28 очков. После возобновления чемпионата команда сыграет с «Акроном».