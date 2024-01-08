Названы главные поломки китайских авто в морозы

Владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемами из-за недавних сильных морозов. Представители популярных автосервисов рассказали РБК, с какими поломками к ним обращались чаще всего.

Так, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval — в числе самых распространенных поломок выход из строя цифровых приборных панелей и многофункциональных мультимедийных устройств.

Кроме этого, автовладельцы жаловались на нештатную работу топливных насосов, зачастую они выходили из строя. На автомобилях Haval в морозы плохо работала печка, однако с потеплением проблема обычно решается самостоятельно.

Некоторые модели в морозы отказываются запускаться. У китайских автомобилей EXEED возникали проблемы, связанные с климат-контролем, система замерзала, но начинала работать после того, как машину отогревали.