Эксперты вычислили самые выгодные для отпуска месяцы

Самыми выгодными для отпуска месяцами в 2024 году станут июль, август и октябрь, наименее выгодными — январь и июнь, такие рекомендации в интервью РИА Новости дали эксперты.

«Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь», — пояснил директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев.

По его словам, именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы. Чтобы сохранить больше дней отпуска, можно выбирать январь, май и июнь, так как отпускные можно присоединить к праздничным дням.

Наименее выгодно выходить в отпуск в январе (всего 17 рабочих дней), а также в июне (19 рабочих дней), пояснила эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она напомнила, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

«Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17», — сказала Нечаева.

Таким образом, один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно средний дневной заработок меньше, чем стоимость рабочего дня.