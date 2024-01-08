Раскрыта дата начала нового футбольного сезона в России

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 19 июля 2024 года. Ожидается, что первый отрезок следующего розыгрыша чемпионата страны завершится 15 декабря 2024 года.

Проведение финала Кубка России, в котором встретятся сильнейшие клубы плей-офф Пути РПЛ и плей-офф Пути регионов, планируется провести 2 июня. Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше.

Сезон возобновится в начале марта матчами 19 тура РПЛ, а уже в середине месяца будут сыграны ответные четвертьфинальные матчи Кубка России Пути РПЛ.