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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные нанесли групповой удар ракетами большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские власти объявили тотальную воздушную тревогу на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком, Херсоне и Новомосковске Днепропетровской области.

Российская армия также нанесла удары по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны. Дополнительно удары были нанесены по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ.

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