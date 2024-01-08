Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием

Российские военные нанесли групповой удар ракетами большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские власти объявили тотальную воздушную тревогу на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком, Херсоне и Новомосковске Днепропетровской области.

Российская армия также нанесла удары по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны. Дополнительно удары были нанесены по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ.