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Рэперу Vacio вручили повестку после «голой вечеринки»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпера Vacio отвезли из спецприемника №2 ГУ МВД России по городу Москве в военкомат, чтобы вручить повестку, рассказал член ОНК Алексей Лобарев, который встретился с музыкантом.

После отбывания наказания в 15 суток рэпера отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где ему вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в отделение полиции для проведения «беседы», уточнил Лебедев в интервью «Московскому комсомольцу».

«После нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд»,— пояснил Лобарев.

Он отметил, что в день явки по повестке Vacio будет находиться в спецприемнике. «А служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК по здоровью»,— уточнил правозащитник.

Рэпера 6 января повторно задержали после отбытия 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Лефортовский суд Москвы назначил ему еще 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

22 декабря Лефортовский суд назначил Николаю Васильеву 15 суток ареста и штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение общественного порядка и нецензурную брань на вечеринке в клубе «Мутабор», организованной блогером Анастасией Ивлеевой.

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