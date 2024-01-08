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«Оппенгеймер» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Источник:
Sibnet.ru
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Картина «Оппенгеймер» получила самую престижную премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», сообщается на официальном сайте мероприятия.

Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и лучшее исполнение роли второго плана (Роберт Дауни — младший).

«Оппенгеймер» вышел в американский прокат в июле 2023 года. Он рассказывает о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе американских разработок ядерного оружия. Мировые сборы картины приближаются к миллиарду долларов.

Победу в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» одержала лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли Эмму Стоун признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил детективный фильм «Анатомия падения» (Франция). Лучшими сериалами признали «Наследников» (в номинации драма) и «Медведь» (мюзикл или комедия).

«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм. Фильм «Барби» отметили в номинации «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучшая оригинальная песня для кинофильма».

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