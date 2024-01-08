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Россия развернет новые комплексы обнаружения объектов в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Россия развернет на своей территории более десятка новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов, сообщает Министерство обороны РФ.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — говорится в сообщении.

В настоящее время для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

Также сообщается, что дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2023 году провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

Одной из задач Космических войск является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск РФ необходимой информацией.

Ведомство отметило, что в рамках решения данной задачи боевыми расчетами космодрома Плесецк в 2023 году провели восемь пусков ракет космического назначения различного класса «Союз-2».

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Оборона #Армия
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