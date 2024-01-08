Американцы отправили ракету Vulcan на Луну

Американская компания United Launch Alliance запустила ракету Vulcan, она должна доставить модуль Peregrine на Луну.

Посадочный модуль Peregrine был спроектированн Astrobotic для будущих миссий NASA, которые будут включать транспортировку коммерческих грузов. На борту также присутствует коммерческий груз, подробности о котором не сообщают.

Ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля. Если запуски Vulcan признают успешными, то новая ракета может заменить ракету Atlas V в качестве основного носителя United Launch Alliance.

Ракета Vulcan имеет высоту 62 метра и состоит из двух ступеней. Разработка началась в 2014 году, ее двигатели BE-4 созданы компанией Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом, создателем Amazon.