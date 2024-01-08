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Украина начнет новое наступление после получения F-16

Источник:
РИА Новости
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Украина начнет новое наступление после получение от Запада истребителей F-16 Украина, заявил эксперт Die Welt Альфред Хакенсбергер. По его словам, теперь основной целью ВСУ станет Крым.

Аналитик напомнил, что от украинского плацдарма на Днепре до Крыма всего около 60 километров. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Economist сказал, что «изолирование Крыма» станет главной задачей ВСУ на 2024 год.

Зеленский может предпринять попытку атаковать Крым, чтобы получить одобрение Великобритании и других западных союзников на получение очередного крупного транша. Если ВСУ перейдут к обороне, помощь Запада может значительно снизится.

В ходе прошлогоднего наступления украинская армия пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок.

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