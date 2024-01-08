Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволит пользователям устройств на базе Android просматривать видео и слушать музыку вместе с собеседниками во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков.

«Когда вы делитесь своим экраном, проигрываемое вами аудио на вашем устройстве также будет воспроизводиться на устройстве вашего собеседника», — пишет портал WABetaInfo со ссылкой на инсайдеров.

Новая опция WhatsApp также затрагивает видео — она позволяет участникам синхронизировать воспроизведение видео и создавать виртуальный сеанс просмотра фильмов.

Новая функция уже доступна бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store. В ближайшие недели функция будет доступна широкому кругу пользователей.