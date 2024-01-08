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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные накрыли ВСУ огнеметным залпом

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные применили против украинских войск на краснолиманском направлении тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники», — говорится в сообщении.

Экипажи выполнили залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего перевели боевую машины в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки.

«Солнцепек» стреляет реактивными снарядами с термобарической боевой частью. Такой боеприпас использует принцип «взрывного горения» и может выжигать все живое на площади до 2 тысяч квадратных метров.

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