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Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ошибкой вхождение Одессы и Николаева в состав Украины и призвал освободить эти города в ходе специальной военной операции.

Пушилин напомнил, что Одесса была основана в 1794 году императрицей Екатериной II. По словам главы ДНР, этот русский город появился именно по ее инициативе, передает РИА Новости.

Также глава ДНР обратил внимание на историю Николаевской области. Он подчеркнул, что в прошлом данные земли принадлежали Крымскому ханству и затем были «отбиты» в годы русско-турецкой войны.

«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело»,— сказал Пушилин.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года на «Итогах года» назвал Одессу русским городом. 28 декабря зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Одессу, Николаев, Харьков, Киев и Днепропетровск «русскими, но временно оккупированными» городами.

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