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Исчезновение курицы из российских магазинов связали с морозами

Источник:
Sibnet.ru
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Жители нескольких российских регионов в начале января столкнулись с исчезновением куриного мяса с полок магазинов. Дефицит связан с задержками поставок из-за морозов и снегопадов, сообщила пресс-службе X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток»).

«В первые дни января в некоторых российских регионах по разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов, наблюдаются задержки поставок продуктов, в частности охлажденной птицы», — цитирует ТАСС пресс-службу X5.

В сообщении ретейлера подчеркивается, что график поставок должен нормализоваться в ближайшие дни.

Об исчезновении курятины с полок магазинов сообщили в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. В департаменте информационной политики Свердловской области это объяснили длинными январскими праздниками, когда потребительская активность «традиционно ниже, чем в иные дни», а «скоропортящиеся продукты завозят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения».

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