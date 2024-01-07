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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подозрительные дроны поставили армию ФРГ в тупик

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные дроны больше года появляются над местами тренировок военных Бундесвера с солдатами Вооруженных сил Украины, но эффективного средства противодействия им нет.

«Над военным полигоном Клитц, где Бундесвер обучает украинцев на Leopard 1, регулярно замечают беспилотники. На других объектах несколько беспилотников иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно», — цитирует Bild эксперта Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркуса Фабера.

По его мнению, в происходящем четко прослеживается российский след, однако политик не дал никаких обоснований своему утверждению.

Пока немецким военным не удалось заполучить ни один замеченный дрон или же задержать управлявшего им человека.

В середине ноября 2023 года в ВС Германии была создана рабочая группа по вопросам борьбы с дронами. «Спустя два месяца пока ощутимых результатов нет», — констатировали эксперты Bild.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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