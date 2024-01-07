Экономист объяснила расхождение официальной инфляции с ощущениями

Росстат вычисляет инфляцию для среднестатистического россиянина по 109 товарам и услугам в 282 городах, поэтому у потребляющих другие товары и услуги будет другая инфляция, объяснила специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

«Есть воспринимаемая инфляция, которую измеряет Банк России. Она, как правило, в 2–2,5 раза выше инфляции, которую измеряет Росстат», — цитирует Зубаревич NGS.ru.

По ее мнению, конкретная инфляция, «конечно, не 7,5%». По яйцам на середину декабря 2023 года к декабрю 2022 года — рост цен на 46%, по курам — на 30%, по баранине — на 17%, по свинине — на 13%, по рыбе — на 9%, привела примеры специалист.

«Если вы летаете самолетом, то перелеты подорожали на 28%. Метро на 16% дороже, даже трамваи с троллейбусами — на 11–13%, как и городской автобус. И все это выше учетной инфляции. Если вы пользуетесь отдыхом, в гостинице проживаете, то там 13% рост», — сказала Зубаревич.

Экономист отметила, что в индикатор Росстата не заложена полноценная инфляция на лекарства, что очень важно для пожилых. В потребительской корзине присутствуют простые лекарства, типа корвалола и анальгина, а люди покупают импортные, в которых заложено и падение рубля. В среднем измеряли, что где-то на четверть выросли цены на лекарства.

«Цена квадратного метра в новостройке за два года выросла на 60% — вот вам инфляция», — добавила Зубаревич.