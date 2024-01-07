Новосибирская прокуратура назвала средний размер взятки

Средний размер взятки в Новосибирской области в 2023 году составил 50 тысяч рублей, сообщил прокурор региона Александр Бучман.

Если раньше количество мелких взяток составляло около 30% от общего числа, то сейчас их число начинает снижаться, но растет сумма, цитирует Бучмана РБК.

«В 2023 году правоохранительные органы фиксировали факты получения взяток в особо крупном и крупном размере. В некоторых случаях их суммы исчислялись миллионами рублей», — сказал прокурор.

Всего с начала прошлого года по преступлениям, предусмотренным статьей 290 УК РФ (получение взятки), общая сумма переданных денежных средств составила свыше 20 миллионов рублей.