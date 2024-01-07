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Рэпер Vacio вместо освобождения получил еще 10 суток

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Vacio (Николай Васильев) в суде
Фото: © Суды общей юрисдикции города Москвы

Рэпер Vacio (Николай Васильев), отсидевший 15 суток после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, получил еще 10 суток за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотрудникам полиции.

Vacio стал одним из главных героев «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». На мероприятие он пришел в только носке, натянутом на половой член. Рэпера не только арестовали по статье о мелком хулиганстве, но и оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).

Музыкант должен был выйти на свободу 5 января, но он так и не появился у ИВС и не вышел на связь. По данным телеграм-каналов, его вновь задержали.

Лефортовский районный суд Москвы 6 января признал Vacio виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ) и назначил 10 суток административного ареста, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела не приведены.

Анонимныи телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что управление МВД по Москве передало в Следственныи комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Насти Ивлеевои и Vacio по статье о склонении лиц в деятельность экстремистскои организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК). Официально эта информация не подтверждена.

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