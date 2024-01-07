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Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа с семьями погибших в СВО
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с членами семей военнослужащих, погибших в зоне СВО.

На встрече перед рождественской службой президент обратился к родственникам погибших участников военной операции.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, – ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Путин в последний раз встречал Рождество в Ново-Огареве в 2022 году, в 2023-м в ночь на 7 января он находился в храме Московского Кремля. Ранее президент чаще встречал Рождество в храмах за пределами столичного региона.

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