Ивлеева обратилась к подписчикам после долгого молчания

Блогер Настя Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой пропала из Сети, появились слухи, что она уехала из России. Но девушка прервала молчание в ночь перед Рождеством и сообщила, что она в Санкт-Петербурге.

Девушка записала видео в телеграм-канале с улицы Питера в теплой шубе. Обращение блогера оказалось очень сдержанным и спокойным.

Ивлеева сообщила, что проводит время в кругу семьи, близких и друзей. А также она посоветовала подписчикам в праздники больше отдыхать, а не «сидеть в интернете», явно намекая, что там разошлись слухи о ее отъезде из страны.