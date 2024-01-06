Пицца с необычной начинкой рассорила итальянцев

Итальянский шеф-повар Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием «Маргарита кон ананас».

Сорбиль приготовил не обычную гавайскую пицце. Он убрал из рецепта томатную прослойку, посыпал пиццу не менее чем тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.

Пиццу с такой начинкой он создал, чтобы «бороться с предрассудками в отношении еды», приводит «Лента.ру» слова шеф-повара.

Пост Сорбильо вызвал шквал негодования и оскорбительных сообщений в соцсетях. Кроме того, необычный рецепт также обсуждали на Национальном телевидении.

«Италия расколота пополам в данном вопросе. И не только Италия. Я думаю, что люди в целом не любопытны. Они с недоверием относятся ко всему другому», — считает шеф-повар.