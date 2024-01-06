НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пицца с необычной начинкой рассорила итальянцев

Источник:
«Лента.ру»
213 4

Итальянский шеф-повар Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием «Маргарита кон ананас».

Сорбиль приготовил не обычную гавайскую пицце. Он убрал из рецепта томатную прослойку, посыпал пиццу не менее чем тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.

Пиццу с такой начинкой он создал, чтобы «бороться с предрассудками в отношении еды», приводит «Лента.ру» слова шеф-повара.

Пост Сорбильо вызвал шквал негодования и оскорбительных сообщений в соцсетях. Кроме того, необычный рецепт также обсуждали на Национальном телевидении.

«Италия расколота пополам в данном вопросе. И не только Италия. Я думаю, что люди в целом не любопытны. Они с недоверием относятся ко всему другому», — считает шеф-повар.

Еще по теме
Упряжку Санта-Клауса «сбили» в небе над Россией
Треть россиян заподозрила коллег в симулировании болезней
Жуткие «ведьмины бутылки» стали находить на пляжах США
Секрет победы: Испанию разгромили сибирские шаманы?
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Маск дал характеристику 2024 году
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Для трех знаков Зодиака наступил непростой год
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
36
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
25
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады
22
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
21
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
21
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке