«Мобилизация» стала словом года на Украине

Украинский ресурс «Мыслово», собирающий информацию о словах
и выражениях, назвал словом года «мобилизацию».
«Мобилизации» удалось вытеснить с первой позиции понятие
«контрнаступление». Его много обсуждали в медийном пространстве, однако для
украинцев оно в результате принесло больше разочарования, чем каких-либо
видимых результатов, приводит РБК слова исследователей.
Среди других слов и выражений года на Украине: «уклонист»
(от мобилизации), «позиционная война», «дрон», «лето в Крыму».
«Мыслово» существует с 2012 года. Основными критериями,
позволяющими претендовать терминам и выражениям на звание слова года, являются
их популярность и социальная значимость. При этом в разные годы среди
претендентов были и нецензурные фразы.
В России Институт Пушкина назвал главным словом 2023 года в
русском языке «нейросеть».