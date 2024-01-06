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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Мобилизация» стала словом года на Украине

Источник:
РБК
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Украинский ресурс «Мыслово», собирающий информацию о словах и выражениях, назвал словом года «мобилизацию».

«Мобилизации» удалось вытеснить с первой позиции понятие «контрнаступление». Его много обсуждали в медийном пространстве, однако для украинцев оно в результате принесло больше разочарования, чем каких-либо видимых результатов, приводит РБК слова исследователей.

Среди других слов и выражений года на Украине: «уклонист» (от мобилизации), «позиционная война», «дрон», «лето в Крыму».

«Мыслово» существует с 2012 года. Основными критериями, позволяющими претендовать терминам и выражениям на звание слова года, являются их популярность и социальная значимость. При этом в разные годы среди претендентов были и нецензурные фразы.

В России Институт Пушкина назвал главным словом 2023 года в русском языке «нейросеть».

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Оборона #Военная политика
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