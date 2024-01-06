НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Юрист рассказал о недостатке больших вкладов в банках

Источник:
«Прайм»
297 0

Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе, сказал «Прайм» Виноградов.

Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума.

«Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — заключил юрист.

Еще по теме
Выигравший новогодний миллиард до сих пор не явился за призом
Банк России заявил о приросте наличных у россиян
Экономист посоветовал выгодные варианты вложений в 2024 году
Двое жителей Новосибирской области выиграли по 1 млн рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Маск дал характеристику 2024 году
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Для трех знаков Зодиака наступил непростой год
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Обсуждение (0)
О самом главном
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Почему закрывают зеркала во время похорон
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
36
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
25
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады
22
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
21
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
21
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке