Юрист рассказал о недостатке больших вкладов в банках

Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе, сказал «Прайм» Виноградов.

Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума.

«Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — заключил юрист.