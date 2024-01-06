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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган заявил о готовности принять переговоры по Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии турецкого лидера.

Президент Эрдоган «выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине», отмечено в сообщении.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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pepelmetal

Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» - Хахахах) вот это 95 квартал мочит...

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Asd10

Ви кому имели таки в виду? Похмелись, прежде чем писать. Паранойя фореве... 🤣🤣🤣

korvinsS

А зачем мне доказывать что я KorvinsS ??? Я гражданин Российской Федерации меня зовут Вячеслав проживаю...