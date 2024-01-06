Эрдоган заявил о готовности принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии турецкого лидера.

Президент Эрдоган «выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине», отмечено в сообщении.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.