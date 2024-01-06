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Украинский эксперт раскрыл цели российских ударов по Киеву

Источник:
РИА Новости
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Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

«29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, чувствительные потери ВПК Украины стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям россиян. Он выразил мнение, что информация о стратегических объектах «черпается из открытых источников в интернете».

В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.

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Топ комментариев

pepelmetal

Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» - Хахахах) вот это 95 квартал мочит...

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Asd10

Ви кому имели таки в виду? Похмелись, прежде чем писать. Паранойя фореве... 🤣🤣🤣

korvinsS

А зачем мне доказывать что я KorvinsS ??? Я гражданин Российской Федерации меня зовут Вячеслав проживаю...