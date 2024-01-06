Украинский эксперт раскрыл цели российских ударов по Киеву

Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

«29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, чувствительные потери ВПК Украины стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям россиян. Он выразил мнение, что информация о стратегических объектах «черпается из открытых источников в интернете».

В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.