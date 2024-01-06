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Банк России заявил о приросте наличных у россиян

Источник:
РИА Новости
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Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России.

По информации ЦБ, общий объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей.

С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей, подсчитали РИА Новости на основе статданных.  

Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей.

При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в России на 2,28 триллиона рублей.

 

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pepelmetal

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Asd10

Ви кому имели таки в виду? Похмелись, прежде чем писать. Паранойя фореве... 🤣🤣🤣

korvinsS

А зачем мне доказывать что я KorvinsS ??? Я гражданин Российской Федерации меня зовут Вячеслав проживаю...