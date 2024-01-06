Банк России заявил о приросте наличных у россиян

Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года
превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России.
По информации ЦБ, общий объем наличных денег в обращении на
1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей.
С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у
населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по
данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7
миллиарда рублей, подсчитали РИА Новости на основе статданных.
Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении
составил 1,94 триллиона рублей.
При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в
России на 2,28 триллиона рублей.