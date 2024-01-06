Верховный суд рассмотрит недопуск Трампа к выборам в Колорадо

Верховный суд США рассмотрит 8 января обращение бывшего президента страны Дональда Трампа с жалобой на недопуск к первичным президентским выборам (праймериз) в штате Колорадо.

«Дело направлено на устные слушания, которые состоятся во вторник, 8 января», — приводит ТАСС судебные документы. Ранее экс-президент США направил в Верховный суд жалобу по поводу его исключения из списка участников первичных выборов в штате Колорадо.

В декабре Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году.

В штате сослались на 14-й поправку к Конституции США. Согласно ей ни одно лицо не может занимать должность на службе США, если оно «приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».