Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не впадать в состояние агонии и депрессии в связи с заявлением Госдепартамента о поддержке Киева.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер ранее пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», но «это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах».

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии»,— приводит «Коммерсантъ» реакцию Кулебы на заявление Миллера.

Кулеба считает, что в заявлении Госдепа речь шла о том, что сумма может быть уменьшена, когда Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» для противодействия России.