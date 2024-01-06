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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не впадать в состояние агонии и депрессии в связи с заявлением Госдепартамента о поддержке Киева.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер ранее пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», но «это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах».

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии»,— приводит «Коммерсантъ» реакцию Кулебы на заявление Миллера.

Кулеба считает, что в заявлении Госдепа речь шла о том, что сумма может быть уменьшена, когда Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» для противодействия России.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина это даже не про сказки, это серьезное и очень глубокое психическое расстройство - постоянно жить...

-CIIAPTAK-

Да какой долго?кто с них будет долги спрашивать?это так чисто на бумажке долг)))

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Max_tf700 Home

Это что звонки жуликов прекратятся?