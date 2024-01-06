Кадыров объяснил призыв отдать пленных за снятие санкций с семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение об обмене украинских пленных бойцов на снятие санкций с членов его семьи.

«Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. А именно: готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций. <...> Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В пятницу, 5 декабря на построении сотрудников силовых ведомств Чеченской Республики в Грозном заявил, что готов на обмен 20 пленных взамен снятия санкций с его матери, супруги, дочерей и несовершеннолетних детей. Список пленных он передал американцу Скотту Риттеру, который находится в Чечне.

«Мы позвали гостя на это мероприятие для того, чтобы донести до США и всего Запада наши серьезные намерения и планы, показать миру, что мы не отступим и не позволим им ущемлять интересы России и ее граждан. <...> А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — отметил Кадыров.