Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 6:2 (0:2, 1:0, 5:0) в пользу гостей. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей и продлил свою результативную до четырех матчей.

За этот отрезок 38-летний россиянин набрал 5 очков (2 гола и 3 передачи). Овечкин также набрал свое сотое очко в 88 матче против «Каролины» в рамках чемпионатов НХЛ, что является его лучшим результатом против любого соперника в лиге. Овечкин стал вторым после Сидни Кросби действующим игроком НХЛ, кому удалось набрать 100 очков в играх против одной франшизы.

Признанный второй звездой встречи нападающий «Каролины» Андрей Свечников также отметился двумя голевыми передачами и продлил свою результативную серию до шести матчей.