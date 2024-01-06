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«Холоп 2» приблизился к рекорду первой части

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Холоп 2»

Вторая часть «Холопа», где Гриша перевоспитывает дочь чиновницы, собрала за пять дней новогоднего проката больше 2 миллиардов рублей.

По данным данным ЕАИС, фильм Клима Шипенко стал девятым российским проектом, собравшим 2 миллиарда в отечественном прокате.

Первая часть «Холопа» собрала в свое время 3,1 миллиарда. У «Холопа 2» есть все шансы обойти этот показатель.

На момент публикации впереди «Холопа 2» фильмы «Чебурашка» (6,8 миллиарда), «Движение» (2,97 миллиарда), «По щучьему велению (2,45 миллиарда), «Т-34» (2,3 миллиарда), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,2 миллиарда), «Вызов» (2,14 миллиарда), «Последний богатырь: Корень зла» (2,05 миллиарда).

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина это даже не про сказки, это серьезное и очень глубокое психическое расстройство - постоянно жить...

-CIIAPTAK-

Да какой долго?кто с них будет долги спрашивать?это так чисто на бумажке долг)))

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Max_tf700 Home

Это что звонки жуликов прекратятся?