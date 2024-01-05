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ПВО уничтожила над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская противокорабельная ракета «Нептун»
Украинская противокорабельная ракета «Нептун»
Фото: Адміністрація Президента України. / CC BY 4.0

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря, сообщили Минобороны России.

«Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

За неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

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