ПВО уничтожила над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря, сообщили Минобороны России.

«Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

За неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.