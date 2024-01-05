Экономист посоветовал выгодные варианты вложений в 2024 году

Золото и доллары США будут наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

«По-прежнему, несмотря на то что мировые финансовые рынки потряхивает, доллар остается надежным вложением. Особенно наличный доллар. Вложения в этой валюте в ближайшее время не подведут. И, конечно, золото, которое в силу волатильности рынков и неустойчивости будет расти в цене», — сказал он «Ленте.ру».

Также сейчас достаточно высокодоходными выглядят банковские вклады. Владимир Григорьев отметил, что обычно в преддверии зимних праздников финансовые организации увеличивают проценты по депозитам.

«Для совсем консервативных людей повыгоднее будут банковские вклады. Центральный банк (ЦБ) опять поднял ключевую ставку, и ставки по вкладам могут подняться», — добавил экономист.