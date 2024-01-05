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Российские войска получили новейшие САУ «Коалиция‑СВ»

Источник:
ТАСС
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Новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ»
Новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ»
Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/651 / CC BY-SA 3.0

Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ№, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска», — сообщили ТАСС в Ростехе.

Там отметили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Как добавили в госкорпорации, «эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности» российской артиллерии.

«Коалиция-СВ» вооружена 152-миллиметровой пушкой 2А88 калибра с максимальной скорострельностью 10 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 70 километров. САУ оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира САУ интегрированы в единую автоматизированную систему управления, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

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