Белый дом готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет риски для переизбрания американского лидера, пишут американские СМИ.

«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», — рассказали Politico источники в Вашингтоне.

В администрации Байдена обсуждают сценарии возможного участия Соединенных Штатов в новой войне на Ближнем Востоке, приводит ТАСС материал издания.

В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, а также занимаются прогнозированием будущих атак.

Представители разведывательного сообщества, в свою очередь, готовят планы отражения ударов по США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.