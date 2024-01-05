Продажи новых автомобилей в 2023 году в России выросли на 60%

Продажи новых автомобилей всех в России по итогам 2023 года выросли на 60% по сравнению с 2022 годом и превысили 1,3 миллиона штук, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«По итогам января — декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до трех лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 штук). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — отмечается в сообщении.

При этом продажи новых легковых автомобилей за 2023 год выросли на 62% в годовом выражении и превысили 1,056 миллиона штук, легких коммерческих авто (LCV) — на 35%, до 105 тысяч штук.

«Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук (+290% относительно аналогичного периода 2022 года — 3 813 штук), доля изготовленных в Российской Федерации составила 21%», — добавили в министерстве.