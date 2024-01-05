Стратегический бомбардировщик В‑1В Lancer разбился в США

Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer разбился
при посадке на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота, сообщила пресс-служба командования
военно-воздушных сил США.
«Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На
борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались», —
приводит ТАСС сообщение.
Сверхзвуковой бомбардировщик B-1 был принят на вооружение в
80-х годах XX века. Всего было построено около 100 таких машин. В настоящее
время в ВВС США в эксплуатации находятся 60 самолетов этого типа.