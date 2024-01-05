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Стратегический бомбардировщик В‑1В Lancer разбился в США

Источник:
ТАСС
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Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer
Фото: Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom / CC BY 2.0

Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота, сообщила пресс-служба командования военно-воздушных сил США.

«Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались», — приводит ТАСС сообщение.

Сверхзвуковой бомбардировщик B-1 был принят на вооружение в 80-х годах XX века. Всего было построено около 100 таких машин. В настоящее время в ВВС США в эксплуатации находятся 60 самолетов этого типа.

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