Эксперт спрогнозировал всплеск ОРВИ после новогодних каникул

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников, предупредил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

«После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», — сказал РИА Новости Акимкин.

Он посоветовал соблюдать меры предосторожности, такие как гигиена рук, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов, проветривание помещений и исключение контактов с заболевшими людьми.

При большом скоплении народа, в периоды эпидподъема, рекомендуется носить маску, чтобы защитить свое собственное здоровье и здоровье окружающих, а при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.