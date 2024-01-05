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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады

Источник:
РБК
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Украинская армия испытывают нехватку людей, заявил во время выступления в Верховной раде главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — цитирует РБК главкома ВСУ.

Залужный также выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — указал главком.

Все украинцы принимать участие в конфликте, ранее заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тысячи убитыми и ранеными.

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-Керя-

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