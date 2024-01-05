Маск посчитал опасной саму идею вторжения в Россию

Американский предприниматель Илон Маск посчитал плохой идеей попытку вторгнуться в Россию, вне зависимости от времени года, когда оно произойдет.

Так он ответил на пост в социальной сети X, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимних холодов.

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом, показав неадекватность самой мысли вторгаться в Россию, независимо от времени года.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал он.

Ранее Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире. По его мнению, могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, как отмечал Маск, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.