НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак потеряла 15 млн после «голой» вечеринки

Источник:
Sibnet.ru
506 3
Фото: © @xenia_sobchak

Участники «голой» вечеринки после скандала лишились заработка, поскольку корпоративы и концерты отменили.

Ведущая Ксения Собчак озвучила сумму, которую конкретно она потеряла на отмене мероприятий — 15 миллионов рублей.

«Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность, и не травить упавших», — написала Собчак в телеграм-канале.

Среди тех, чьи мероприятия после участия в вечеринке Ивлеевой отменили, — Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти.

Еще по теме
Ивлеева перестала выходить в соцсети после скандала
Киркоров заявил о немереном числе врагов
Кто из знаменитых артистов умер в 2023 году
Кадыров позвал участников «голой» вечеринки в спецназ
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (3)
Картина дня
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады
ПВО отразила атаку 36 беспилотников на Крым
Маск посчитал опасной саму идею вторжения в Россию
Эксперт спрогнозировал всплеск ОРВИ после новогодних каникул
О самом главном
Что такое оговорки по Фрейду
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Почему закрывают зеркала во время похорон
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Все статьи
Самое обсуждаемое
48
Британский генерал заявил о неизбежной победе России
27
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
21
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
20
Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу
19
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором