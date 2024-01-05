Собчак потеряла 15 млн после «голой» вечеринки

Участники «голой» вечеринки после скандала лишились заработка, поскольку корпоративы и концерты отменили.

Ведущая Ксения Собчак озвучила сумму, которую конкретно она потеряла на отмене мероприятий — 15 миллионов рублей.

«Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность, и не травить упавших», — написала Собчак в телеграм-канале.

Среди тех, чьи мероприятия после участия в вечеринке Ивлеевой отменили, — Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти.