Подсчитаны шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли

Шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, выиграть Кубок Стэнли — 0,1%, следует из расчетов ESPN.

«Вашингтон» проиграл 18 из 36 матчей в регулярном чемпионате и занимает девятое место в Восточной конференции. Овечкин забил всего восемь шайб, при этом установив личный антирекорд по длительности серии без голов, который составил 14 матчей.

«Их надежды возрастут, если Алекс Овечкин продолжит усиливать свою игру. Погоня за Гретцки возобновляется, детка! После самого медленного начала сезона по забитым голам Овечкин наконец-то начал забрасывать в последних играх», — отмечается в материале.

В то же время команда из Вашингтона — вторая в лиге по числу побед с разницей в одну шайбу (11 матчей, в том числе три победы по буллитам). Эксперты отмечают, что если им перестанет везти, их шансы на плей-офф могут упасть еще ниже.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля, в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.